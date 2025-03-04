Bloomberg: в Европе допускают, что Зеленскому придётся унижаться перед Трампом

Европейские союзники Украины допускают, что Владимиру Зеленскому придётся унижаться перед президентом США Дональдом Трампом для восстановления отношений после перепалки в Овальном кабинете, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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