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NewsOne

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Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине

Украинская армия столкнулась с критическим истощением запасов ракет-перехватчиков, и никакие новые поставки вооружений от западных союзников не смогут исправить ситуацию в ближайшее время, пишет британский журнал Economist.

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