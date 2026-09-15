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«Словно старшая сестра»: как в 72 года выглядит мама Алсу и в чём секрет её молодости

«Словно старшая сестра»: как в 72 года выглядит мама Алсу и в чём секрет её молодости

Свежий совместный снимок, который опубликовала певица Алсу, переполошил пользователей Сети. На фото её мама, 72-летняя Разия Сафина, выглядит скорее как старшая сестра артистки, чем как бабушка 12 внуков.

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