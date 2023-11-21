Делегация ямальских фтизиатров участвует в XII Конгрессе «Национальной Ассоциации Фтизиатров» в Санкт-Петербурге

В составе делегации главный фтизиатр Ямала Катерина Кузнецова, заместитель главного врача Сергей Пятунин, врач-фтизиатр Алина Скрябина и заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ «ЯНО ПТД» Ждана Караваева.
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