«Ювентус» может подписать Николаса Гонсалеса и Галено в случае срыва трансфера Копмейнерса

«Ювентус» рассматривает возможность укрепления краев полузащиты. Туринцы могут потратить на это сумму (около 55 млн евро), предназначенную на покупку центрального хавбека «Аталанты» Тена Копмейнерса, переход которого может сорваться.
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