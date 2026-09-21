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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин получил травму нижней части тела и вернется со дня на день

Александр Овечкин испытывает проблемы со здоровьем. Нападающий « Вашингтона » пропустил первый предсезонный матч, с «Бостоном», и не сыграет во втором, против «Филадельфии».

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