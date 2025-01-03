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Агент Ольмо о переходе в «Лейпциг»: «Бавария» предлагала больше денег, но мы дали слово. Речь идет о спортивном проекте, деньги – это не все в жизни и футболе»

«Когда Дани был в загребском «Динамо», «Бавария» предлагала больше денег, маркетинговая составляющая была также внушительнее.

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