Главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву освободят из СИЗО 12 июля

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об отзыве просьбы о продлении ареста главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой, которая частично признала вину в передаче денег сотруднику полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии