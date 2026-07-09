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Главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву освободят из СИЗО 12 июля

Главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву освободят из СИЗО 12 июля

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об отзыве просьбы о продлении ареста главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой, которая частично признала вину в передаче денег сотруднику полиции.

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