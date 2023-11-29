Фрегат Черноморского флота выпустил четыре «Калибра» по объектам ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы высокоточным оружием большой дальности морского базирования одного из кораблей Черноморского флота по объектам вооруженных формирований украинских националистов.
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