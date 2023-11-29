Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Фрегат Черноморского флота выпустил четыре «Калибра» по объектам ВСУ

Фрегат Черноморского флота выпустил четыре «Калибра» по объектам ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы высокоточным оружием большой дальности морского базирования одного из кораблей Черноморского флота по объектам вооруженных формирований украинских националистов.

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