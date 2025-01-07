Уйдут в подполье: Жители безвизовых стран возмущены новыми правилами въезда Россию

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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valvas valvas
Закон и пишется для того, чтобы не выполнять его.
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6 час.
Вячеслав Дегтярев
рабочих среднеазиатских бывших республик СССР по вызову приглашать по контракту, как делают японцы, вьетнамцы, другие страны, а для иностранцев и гастеров из СНГ, есть институт &quot;ДРУЖБЫ НАРОДОВ&quot; там и пусть изучают и русский и другие дисциплины, а дети и жёны гастеров дома в своей стране пусть сидят.......
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4 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Твои мысли да Хуснуллину и Затулину в уши. Да чтоб до мозгов достало.
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14 мин.

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