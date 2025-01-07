Уйдут в подполье: Жители безвизовых стран возмущены новыми правилами въезда Россию

Закон и пишется для того, чтобы не выполнять его.

Вячеслав Дегтярев

рабочих среднеазиатских бывших республик СССР по вызову приглашать по контракту, как делают японцы, вьетнамцы, другие страны, а для иностранцев и гастеров из СНГ, есть институт "ДРУЖБЫ НАРОДОВ" там и пусть изучают и русский и другие дисциплины, а дети и жёны гастеров дома в своей стране пусть сидят.......