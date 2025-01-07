Бумеранг В Британии всплыла неудобная для мигрантского лобби статистика: 96% насильников оказались мигрантами, а 80% жертв - белыми женщинами Несмотря на то, что пакистанские мужчины составляют лишь 1% населения Великобритании, при этом они совершили 80% групповых изнасилований в стране.
Уйдут в подполье: Жители безвизовых стран возмущены новыми правилами въезда Россию
Комментарии
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valvas valvas
Закон и пишется для того, чтобы не выполнять его.
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6 час.
Вячеслав Дегтярев
рабочих среднеазиатских бывших республик СССР по вызову приглашать по контракту, как делают японцы, вьетнамцы, другие страны, а для иностранцев и гастеров из СНГ, есть институт "ДРУЖБЫ НАРОДОВ" там и пусть изучают и русский и другие дисциплины, а дети и жёны гастеров дома в своей стране пусть сидят.......
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4 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Твои мысли да Хуснуллину и Затулину в уши. Да чтоб до мозгов достало.
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14 мин.
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