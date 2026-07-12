Медики выяснили, какие виды спорта сильнее всего продлевают жизнь

Теннис, бадминтон и футбол оказались самыми полезными видами спорта с точки зрения увеличения продолжительности жизни, рассказал научный обозреватель Владимир Лаговский в эфире Радио «Комсомольская правда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии