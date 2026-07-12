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Аргументы и Факты

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Медики выяснили, какие виды спорта сильнее всего продлевают жизнь

Медики выяснили, какие виды спорта сильнее всего продлевают жизнь

Теннис, бадминтон и футбол оказались самыми полезными видами спорта с точки зрения увеличения продолжительности жизни, рассказал научный обозреватель Владимир Лаговский в эфире Радио «Комсомольская правда».

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