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Петербургский дневник

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Кинолог Голубев рассказал, почему не надо подкармливать бездомных собак

Кинолог Голубев рассказал, почему не надо подкармливать бездомных собак

Это может привести к нападению животных на «чужаков» Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО рекомендовал россиянам отказаться от подкормки бездомных собак на улице, так как животные начнут считать территорию, где получают еду, своей и будут ее защищать, нападая на чужаков.

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