Кинолог Голубев рассказал, почему не надо подкармливать бездомных собак

Это может привести к нападению животных на «чужаков» Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО рекомендовал россиянам отказаться от подкормки бездомных собак на улице, так как животные начнут считать территорию, где получают еду, своей и будут ее защищать, нападая на чужаков.