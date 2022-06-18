По проекту ФХР в плей-офф КХЛ выходят 8-10 команд из «сильного» дивизиона и 4 – из «слабого». Плюс плей-ин с участием клубов обеих групп («СЭ»)

Стал известен формат календаря регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ по проекту ФХР. Напомним, что федерация предлагает разделить клубы на две группы («Юрзинова» – 12 и «Якушева» – 10 команд) по спортивному принципу вместо географического.