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По проекту ФХР в плей-офф КХЛ выходят 8-10 команд из «сильного» дивизиона и 4 – из «слабого». Плюс плей-ин с участием клубов обеих групп («СЭ»)

Стал известен формат календаря регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ по проекту ФХР. Напомним, что федерация предлагает разделить клубы на две группы («Юрзинова» – 12 и «Якушева» – 10 команд) по спортивному принципу вместо географического.

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