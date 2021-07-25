БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сидор Сидоров
    не должны!!!Мажоры на выгуле:...
  • Сидор Сидоров
    Если власти радикально не изменят своего отношения к этим мразям, они дождутся, что появится ещё одна (а может и не о...Мажоры на выгуле:...
  • вячеслав полыгалов
    И сколько?У нас на работе жизнью рискуют вредность капитальная по телику не раз показывали как у нас гибнут!3 год зар...Богатеем не по дн...

Приближается время старой доброй «Большой игры»

Приближается время старой доброй «Большой игры»

Какое будущее ожидает Британию в эпоху Зимы? Институт РУССТРАТ. В русле разработки Институтом РУССТРАТ насущной темы геополитических игр Британии, появилась необходимость сделать её многомерное освещение в некоторых мировоззренческих плоскостях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,