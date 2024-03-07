ВС России нанесли ракетный удар по ангару с катерами ВСУ в портовом районе Одессы

На объекте осуществлялась подготовка катеров к боевому применению.Военнослужащие России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару с катерами ВСУ, который находился в промышленном портовом районе Одессы.
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