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ВС России нанесли ракетный удар по ангару с катерами ВСУ в портовом районе Одессы

ВС России нанесли ракетный удар по ангару с катерами ВСУ в портовом районе Одессы

На объекте осуществлялась подготовка катеров к боевому применению.Военнослужащие России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару с катерами ВСУ, который находился в промышленном портовом районе Одессы.

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