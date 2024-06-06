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«Главное — эффективно»: Силуанов рассказал, как правильно тратить деньги

«Главное — эффективно»: Силуанов рассказал, как правильно тратить деньги

Правительство предметно работает над тем, чтобы государственные средства расходовались эффективно. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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