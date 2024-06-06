Правительство предметно работает над тем, чтобы государственные средства расходовались эффективно. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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