«Пока этого не сделали враги»: Медведев предложил уже сейчас снимать фильмы о героях СВО

Мемориальных досок и топонимов в честь героев СВО недостаточно – необходимо снимать о них фильмы. Об этом на встрече с участниками СВО – кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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