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Военное обозрение

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Призраки Гиндукуша. Альпинисты в Кабуле

Призраки Гиндукуша. Альпинисты в Кабуле

25 декабря 1979 года произошла авиакатастрофа Ил-76 вблизи Кабула. В Афганистан была отправлена группа казахстанских альпинистов под руководством Ерванда Ильинского, главного тренера сборной Казахстана по альпинизму и заслуженного тренера СССР.

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