Бессент: импорт российского дизеля в США выгоден американцам

Глава минфина США заявил, что импорт российского дизеля выгоден простым американцам и приведет к снижению цен на топливо.
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Театр абсурда! Санкции с России не снимают,300 млрд.евро заблокированы...а дизель им подавай. Как так??
Это унизительно! По телеку только и слышишь , что мы великая держава, А на самом деле? Амеры НА ВРЕМЯ сняли с нас часть санкций, т.к. ИМ это выгодно,а наше руководство С РАДОСТЬЮ принялось подтирать им ...