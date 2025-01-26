Врач объяснила, кому нельзя есть хурму

Существуют катеогрии людей, которым стоит отказаться от хурмы, это в первую очередь те, у кого преддиабет, сахарный диабет и ожирение, сообщила завотделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова .