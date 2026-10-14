ACB. «Ховентуд» встретится с «Андоррой»

«Ховентуд» сыграет с «Андоррой». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Бреоган – 3-0, Баскония – 2-0, Реал – 2-0, Сарагоса – 2-1, Тенерифе – 1-1, Барселона – 1-1, Бильбао – 1-1, Форса Льейда – 1-1, Обрадойро – 1-1, Валенсия – 1-1, Мурсия – 1-1, Сан-Пабло Бургос – 1-1, Жирона – 1-2, Баскет Корунья – 1-2, Уникаха – 1-2, Ховентуд – 0-1, Андорра – 0-2, Манреса – 0-2.
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