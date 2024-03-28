Светлаков заявил о романе с Верой Брежневой: «Мы друг другу были явно нужны»

Когда-то в сети активно обсуждалась возможность романа между Сергеем Светлаковым и Верой Брежневой, которые, по счастливой случайности, снимались в одной работе «Джунгли», а после, будто по договоренности, развелись со своими вторыми половинками.
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