ИА Регнум "Конечно вопрос денег для уехавших самый острый. Просто в отличии от ситуации с документами, визами, открытием счетов в банках, этот вопрос обсуждать вслух не принято.
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Вот он, русский народ во всей своей красе!
Подсунули ему погремушку- и будет он с этой погремушкой носиться, пока кто- то ему другую куклу не подсунет!
А вот давайте задумаемся: Нас подсунули этих вот козлов, которые решили, что именно они- мозг нации (Ленин)- и мы готовы топтать их, улюлюкать... И наслаждаться от этой мелкой и жалкой мести...
Ну, а пока русский интеллигент под наше улюлюканье вывозит за бугор свою тысячу- наши господа по- тихому вывозят миллиарды! И не рублей!
Ну и кто враг России?
Виторган почему работает в России и другие предатели русского народа? С кого спрос? Раньше таких к стенке ставили, а сейчас кто идет против наших ребят на войне почет и уважение. Но это временное явление, получат сполна!
снявши голову по волосам не плачут ...лишнее подтверждение что некоторые учатся только на своих ошибках, а умные на чужих. Надо было книжки про белоэмиграцию почитать перед уходом )))
Наплевать на них... уехали и уехали.
Пусть к нам в сёла едут коров доить, дворы чистить... Точно заживут лучше...