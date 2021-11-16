Российская газета

17 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Елисеева
    Оно и сейчас лечить наших "братьев меньших" довольно-таки накладно.Лечить домашних п...
  • Briz Bazelik
    Вот-теперь "ВСЁ СРАСТАЕТСЯ", - для чего такая авантюра разработана, именно для ТАКОГО СЕЗОНА и в ТАКОМ МЕСТЕ !!! Инте...Польша хочет прив...
  • Svet Alex
    Наши парни-лыжники просто красавцы! Как бегают, как борются- класс! И в отличие от астматиков никаких кляуз, обид, то...Лыжник Устюгов за...

Более 100 корабелов удостоены наград за создание ракетоносца "Борей-А"

Более 100 корабелов удостоены наград за создание ракетоносца "Борей-А"

Как стало известно "Российской газете", государственных наград удостоены более ста (по некоторым данным - более 120) участников широкой научно-производственной кооперации, включая ведущее конструкторское бюро ЦКБ МТ "Рубин", разработчиков отдельных систем из профильных НИИ и КБ, изготовителей оборудования и, конечно, корабелов "Севмаша", где все было собрано воедино, заведено на стапель и в результате семи лет напряженной работы стало стратегическим подводным крейсером четвертого поколения "Князь Владимир".

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх