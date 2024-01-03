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Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?

Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?

Когда в отечественном медиапространстве отдельные «несознательные личности» начинают убеждать остальных россиян, что Украину ни в коем случае нельзя полностью освобождать, принимать в состав РФ и т.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
На самом деле, хохлы присмыкались перед всеми завоевателями, (что поляки, что турки). Перед всеми кланялись и всем гадили. Лицемерная тупая окраина. Бабы озабоченые, кому бы дать повыгоднее, мужики просто дебиловатые.
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9 час.
Александр Григоров
Но дело в том что поляки им головы рубили а они им сапоги лизали...А вот русские им школы дома строили а они в ответ гадили где только могли
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7 час.
Natalia Ivanova
средний украинский обыватель- это ярые нацисты. Погибают наши ребята - настоящие патриоты России, а &quot;наше&quot; правительство завозит в Россию эшелонами нацистов.
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4 час.

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