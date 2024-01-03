Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?

АМ Алиса Майская На самом деле, хохлы присмыкались перед всеми завоевателями, (что поляки, что турки). Перед всеми кланялись и всем гадили. Лицемерная тупая окраина. Бабы озабоченые, кому бы дать повыгоднее, мужики просто дебиловатые.

Александр Григоров Но дело в том что поляки им головы рубили а они им сапоги лизали...А вот русские им школы дома строили а они в ответ гадили где только могли