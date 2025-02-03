NBC News узнал об отстранении руководителей службы безопасности USAID

Директор службы безопасности Агентства США по международному развитию (USAID) Джон Вурхиз и его заместитель Брайан Макгилл были отстранены после того, как отказались предоставить доступ к секретным материалам представителям департамента государственной эффективности (DOGE).
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