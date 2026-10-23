Судебные приставы арестовали автомобиль и обеспечили его передачу военнослужащим В Алтайском крае конфисковали автомобиль Lexus RX 330 у 32-летнего жителя Первомайского района, которого неоднократно задерживали за управление машиной в нетрезвом состоянии.
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