Судебные приставы арестовали автомобиль и обеспечили его передачу военнослужащим В Алтайском крае конфисковали автомобиль Lexus RX 330 у 32-летнего жителя Первомайского района, которого неоднократно задерживали за управление машиной в нетрезвом состоянии.