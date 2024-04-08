Состояние раненого полицейского остается тяжелым: повреждена затылочная кость

Состояние раненого при нападении преступника сотрудника полиции остается крайне тяжелым. Госпитализированный в больницу с огнестрельным ранением в голову 26-летний оперуполномоченный угрозыска отдела полиции Лосино-Петровский находится в коме.
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