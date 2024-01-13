Любопытное о гражданской авиации

Сложно представить себе нашу современную жизнь без авиации. Ежедневно в небо поднимаются тысячи самолетов для того, чтобы как можно быстрее и удобнее доставить людей из города в город, из страны в страну, с континента на континент.
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