История и археология: За что дали обидное прозвище маршалу, который воевал с Махно, арестовывал Берию и провожал Гагарина: Дважды Герой СССР Кирилл Москаленко

Дважды Герой Советского Союза Кирилл Москаленко начинал в Гражданскую рядовым красноармейцем. Воевал с Махно и Врангелем, прошёл русско-финскую, освобождал Харьков, Киев и Прагу, арестовывал Берию и руководил первым полётом человека в космос.
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