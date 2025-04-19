История и археология: За что дали обидное прозвище маршалу, который воевал с Махно, арестовывал Берию и провожал Гагарина: Дважды Герой СССР Кирилл Москаленко

Дважды Герой Советского Союза Кирилл Москаленко начинал в Гражданскую рядовым красноармейцем. Воевал с Махно и Врангелем, прошёл русско-финскую, освобождал Харьков, Киев и Прагу, арестовывал Берию и руководил первым полётом человека в космос.