Когда я перевел взгляд на солнечное затмение, несчастье подкралось сзади Завтра, 11 апреля 2024 года, обнаруженный вчера (9 апреля) небольшой астероид (2024 GJ2) пролетит всего в 13 000 километров от поверхности Земли.
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