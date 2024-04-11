﻿﻿Когда я перевел взгляд на солнечное затмение, несчастье подкралось сзади Завтра, 11 апреля 2024 года, обнаруженный вчера (9 апреля) небольшой астероид (2024 GJ2) пролетит всего в 13 000 километров от поверхности Земли.