На "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения владельцу машины

Соответствующее обновление уже начало приходить пользователям На "Госуслугах" теперь можно анонимно написать владельцу автомобиля и сообщить о проблеме — например, если машина мешает проезду, случилось ДТП или сработала сигнализация.
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