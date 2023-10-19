Сийярто назвал «лицемерием в кубе» заявление Каллас о встрече Орбана с Путиным

Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» заявление главы правительства Эстонии Кайи Каллас о встрече премьер-министра Виктора Орбана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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