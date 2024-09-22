О безопасности семьи и государства рассказали в Вышнем Волочке

В Год семьи по инициативе социальной службы «Больше СВЕТА» при поддержке социального отдела Тверской и Кашинской епархии и администрации Вышневолоцкого городского округа прошли лекции Константина Александровича Шестакова — кандидата социологических наук, специалиста в области аксиологии и руководителя направления «Просвещение» АНО «Спаси жизнь».