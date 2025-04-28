Подозреваемому в смертельном наезде на людей предъявлено обвинение в убийстве по восьми пунктам

Подозреваемому в автомобильном таране собравшихся на фестивале людей, в результате которого погибли 11 человек и десятки получили ранения на празднике филиппинского наследия в канадском городе Ванкувер, предъявлены обвинения по восьми пунктам в убийстве второй степени, сообщили в прокуратуре.
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