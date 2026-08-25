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Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ

Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб в понедельник были экстренно эвакуированы в бомбоубежище из-за сирен воздушной тревоги в Киеве, сообщает итальянское информационное агентство Ansa .

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