Воздушная тревога загнала европейских политиков в киевское убежище — СМИ

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб в понедельник были экстренно эвакуированы в бомбоубежище из-за сирен воздушной тревоги в Киеве, сообщает итальянское информационное агентство Ansa .
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