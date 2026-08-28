Многодетные и родители детей-инвалидов могут выбирать любую дату отпуска

Работодатель не обязан предоставлять родителям школьников выходной именно 1 сентября: этот день не является федеральным нерабочим праздничным, а специальной гарантии для родителей первоклассников в Трудовом кодексе нет.
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