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Газета.ру

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Многодетные и родители детей-инвалидов могут выбирать любую дату отпуска

Многодетные и родители детей-инвалидов могут выбирать любую дату отпуска

Работодатель не обязан предоставлять родителям школьников выходной именно 1 сентября: этот день не является федеральным нерабочим праздничным, а специальной гарантии для родителей первоклассников в Трудовом кодексе нет.

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