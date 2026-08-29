Заработавший пенальти в Воронеже Кондаков: После таких сложных матчей «Зениту» самое время начинать новую победную серию

«Тяжелый матч. Думаю, у нас было много моментов, чтобы забить, просто все время не везло: много в штанги попадали, в перекладину, - поделился после победы в Воронеже над «Факелом» полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков.
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