Диорама «Битва за Киев. Лютежский плацдарм»

Освобождение древнего русского города Киева, захваченного фашистами в сентябре 1941 года, стало настолько знаковым событием Великой Отечественной войны, что для прославления действий Красной Армии в боях за город был создан замечательный музей.
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