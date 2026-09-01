В Челябинске осудили адвоката за посредничество при передаче взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал адвоката, задержанного УФСБ России по региону в ноябре 2025 года, виновным в том, что он стал посредником при передаче 2 млн рублей в качестве взятки.
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