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ТАСС

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В Челябинске осудили адвоката за посредничество при передаче взятки

В Челябинске осудили адвоката за посредничество при передаче взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал адвоката, задержанного УФСБ России по региону в ноябре 2025 года, виновным в том, что он стал посредником при передаче 2 млн рублей в качестве взятки.

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