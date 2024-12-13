Ямал встретит метель и сильный ветер

В ЯНАО 14 декабря в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 20 метров в секунду, что может привести к возникновению метели, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
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