📚 Фонд севастопольской библиотеки имени Льва Толстого пополнился на пять тысяч книг От пожелтевших страниц 1942 года до стихов современников, сражающихся на передовой.
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