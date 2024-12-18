Республиканцы, выступавшие за помощь Украине, изменили позицию — New York Times

Ряд американских конгрессменов, состоящих в республиканской партии США и ранее активно выступавших за помощь Украине, изменили свою позицию после победы на выборах президента страны Дональда Трампа, пишет газета New York Times.
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