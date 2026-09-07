FT: Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные проекты мирных документов

Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер привезли на встречи в Москве и Киеве новые версии документов, касающихся мирного урегулирования.
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