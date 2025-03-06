В Татарстане в два раза выросло число заболевших глаукомой

В прошлом году диагноз «глаукома» поставили впервые 2,3 тыс. татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заслуженный врач Татарстана, главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения по Казани Елена Жиденко.
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