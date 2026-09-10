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"Я отличаю по звукам ПВО разных видов, беспилотники, баллистику". Максим Виторган рассказал, как прятался от обстрелов в Сочи

"Я отличаю по звукам ПВО разных видов, беспилотники, баллистику". Максим Виторган рассказал, как прятался от обстрелов в Сочи

Бывший супруг Ксении Собчак, актёр Максим Виторган, которому сегодня исполнилось 54 года, рассказал, как прятался от обстрелов в Сочи.

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