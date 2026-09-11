«2977 огней над гаванью»: в США прошли акции памяти в годовщину теракта 9/11

В Нью-Йорке прошла трогательная церемония, посвященная годовщине трагических событий 11 сентября. В память о жертвах терактов в небе над городом воссоздали изображение разрушенных башен-близнецов с помощью 2977 освещенных дронов.
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