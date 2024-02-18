Минюст Украины предложил отправить на фронт 50 тыс. осуждённых с лопатами

Министр юстиций Украины Денис Малюська заявил о том, что страна может отправить на фронт более полусотни тысяч осуждённых, вооружённых одними лопатамиКиевский режим хочет отправлять на фронт бывших и нынешних заключённых.
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