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Минюст Украины предложил отправить на фронт 50 тыс. осуждённых с лопатами

Минюст Украины предложил отправить на фронт 50 тыс. осуждённых с лопатами

Министр юстиций Украины Денис Малюська заявил о том, что страна может отправить на фронт более полусотни тысяч осуждённых, вооружённых одними лопатамиКиевский режим хочет отправлять на фронт бывших и нынешних заключённых.

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