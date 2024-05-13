В Ивановской области в этом году отремонтируют 225 км автодорог. Работы уже стартовали По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в порядок приведут 122,7 км областных дорог, в том числе до малых и отдаленных населенных пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)