Викторина «Гастроквиз» от «Шейкер Квиз»

Квиз — это формат отдыха, где участники в командах отвечают на вопросы ведущего, соревнуясь за призовые места с другими игроками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Утренний кофейный...
- Показ фильма «О д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым